Ахтямова (Сайфуллина) Латыфа Нуруловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1962
Дочь: Кильдиярова (Ахтямова) Эльза Фаритовна
Отец ребёнка: Ахтямов Фарит Салихянович
Рождение ребёнка
08.10.1965
Отец ребёнка: Ахтямов Фарит Салихянович