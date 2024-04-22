Ахтямова (Сайфуллина) Латыфа Нуруловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямова (Сайфуллина) Латыфа Нуруловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1937

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахтямов Фарит Салихянович

Рождение ребёнка
25.06.1962

Дочь: Кильдиярова (Ахтямова) Эльза Фаритовна

Отец ребёнка: Ахтямов Фарит Салихянович

Рождение ребёнка
08.10.1965

Сын: Ахтямов Артур Фаритович

Отец ребёнка: Ахтямов Фарит Салихянович

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