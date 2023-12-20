Саврина Раиса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1951
Отец ребёнка: Розов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Розов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Розов Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно