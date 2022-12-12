Эйхман Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1948
Мать ребёнка: Эйхман Мария Федоровна
Рождение ребёнка
04.12.1949
Рождение ребёнка
03.05.1953
Рождение ребёнка
?.08.1956
Рождение ребёнка
11.04.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эйхман Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно