Эйхман Яков Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйхман Яков Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1924 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1948

Сын: Эйхман Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Эйхман Мария Федоровна

Рождение ребёнка
04.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эйхман Мария Федоровна

Иван-Чомъя, Койгородский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
03.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эйхман Мария Федоровна

Иван-Чомъя, Койгородский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
?.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эйхман Мария Федоровна

Рождение ребёнка
11.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эйхман Мария Федоровна

Иван-Чомъя, Койгородский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйхман Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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