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Паничевский Владислав Александрович

Место рождения

Буды, Чернігівська область

Дата рождения

18.02.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1949

Отец: Бутко Александр Иванович

Мать: Паничевская Анна Лукьяновна

Буды, Чернігівська область
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