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Паничевский Владислав Александрович
Паничевский Владислав Александрович
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Место рождения
Буды
, Чернігівська область
Дата рождения
18.02.1949
Пол
Мужской
Отец
Бутко Александр Иванович
Мать
Паничевская Анна (Ганна (укр.), Галина) Лукьяновна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1949
Отец:
Бутко Александр Иванович
Мать:
Паничевская Анна Лукьяновна
Буды
, Чернігівська область
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