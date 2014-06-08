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Федосеев Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1935

Дата смерти

08.06.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1935

Отец: Федосеев Иван

Мать: Захарова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосеева Галина Ивановна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосеева Галина Ивановна

Смерть
08.06.2014
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
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