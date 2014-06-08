Федосеев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1935
Дата смерти08.06.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1935
Отец: Федосеев Иван
Рождение ребёнка
03.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосеева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосеева Галина Ивановна
Смерть
08.06.2014