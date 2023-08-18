Сосунова Афанасия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосунова Афанасия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.

Сын: Сосунов Трифон Георгиевич

Отец ребёнка: Сосунов Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
23.11.1897 ст.

Дочь: Сосунова Мастридия

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосунов Георгий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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