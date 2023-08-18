Сосунова Афанасия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.
Сын: Сосунов Трифон Георгиевич
Отец ребёнка: Сосунов Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
23.11.1897 ст.
Дочь: Сосунова Мастридия
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно