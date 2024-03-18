Егоров Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2008

Дочь: Егорова Ксения Денисовна

Мать ребёнка: Егорова Наталья Геннадьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
2012

Дочь: Егорова София Денисовна

Мать ребёнка: Егорова Наталья Геннадьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
2017

Сын: Егоров Матвей Денисович

Мать ребёнка: Егорова Наталья Геннадьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
2021

Дочь: Егорова Мария Денисовна

Мать ребёнка: Егорова Наталья Геннадьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Наталья Геннадьевна

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