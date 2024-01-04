Филимонов Авенир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1952
Дочь: Яковлева Анна Авенировна
Мать ребёнка: Филимонова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Сергей Авенирович
Мать ребёнка: Филимонова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Татьяна Авенировна
Мать ребёнка: Филимонова Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2006