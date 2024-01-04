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Филимонов Авенир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1952

Дочь: Яковлева Анна Авенировна

Мать ребёнка: Филимонова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Сергей Авенирович

Мать ребёнка: Филимонова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Татьяна Авенировна

Мать ребёнка: Филимонова Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Валентина Николаевна

Смерть
2006
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