Бахарева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Бахарева Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чапурина Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Чапурин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чапурина Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Чапурин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чапурина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Чапурин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чапурина Евгения

Отец ребёнка: Чапурин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чапурин Сергей

Смерть
Неизвестно

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