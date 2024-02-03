Бахарева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Бахарева Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чапурина Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Чапурин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чапурина Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Чапурин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чапурина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Чапурин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чапурина Евгения
Отец ребёнка: Чапурин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чапурин Сергей
Смерть
Неизвестно