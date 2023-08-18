Коровкина (Дуткиных) Параскева Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина (Дуткиных) Параскева Степанова

Место рождения

дер. Зворыгинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Зворыгинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Ананья Антипин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Кокуйская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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