Сахиба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Шамсиракан Мухаметвалиева
Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Шамсизиган Мухаметвалиева
Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Шамсиямал Мухаметвалиева
Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Хабибъямал Мухаметвалиева
Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Махубъямал Мухаметвалиева
Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно