Сахиба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахиба

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Шамсиракан Мухаметвалиева

Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Шамсизиган Мухаметвалиева

Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Шамсиямал Мухаметвалиева

Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Хабибъямал Мухаметвалиева

Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Махубъямал Мухаметвалиева

Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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