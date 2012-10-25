Мясникова (Ковылина) Анна Петровна
Место рожденияРоссия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Дата рождения25.11.1932
Дата смерти25.10.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1932
Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.2012
Москва, город федерального значения Москва
Перепечинское кладбище