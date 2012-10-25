Мясникова (Ковылина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Ковылина) Анна Петровна

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Место рождения

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет

Дата рождения

25.11.1932

Дата смерти

25.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1932

Отец: Ковылин Петр Васильевич

Мать: Ковылина Евдокия Григорьевна

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Александр Иванович

Смерть
25.10.2012
Москва, город федерального значения Москва
Перепечинское кладбище
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