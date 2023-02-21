Паномарёв Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паномарёв Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паномарёва Мария Павловна

Мать ребёнка: Паномарёва Прасковья Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паномарёва Нина Павловна

Мать ребёнка: Паномарёва Прасковья Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паномарёв Юрий Павлович

Мать ребёнка: Паномарёва Прасковья Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паномарёв Иван Павлович

Мать ребёнка: Паномарёва Прасковья Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паномарёв Николай Павлович

Мать ребёнка: Паномарёва Прасковья Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паномарёва Прасковья Тарасовна

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