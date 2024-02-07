Скворцов Серегин Парфен Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкворцов Серегин Парфен Яковлевич

Скворцов Серегин Парфен Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

1735 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Яков Егупович

Мать: не указана

Смерть
1819
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close