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Скворцов Серегин Парфен Яковлевич
Скворцов Серегин Парфен Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1765
Дата смерти
1819
Пол
Мужской
Отец
Яков Егупович
1735 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец:
Яков Егупович
Мать: не указана
Смерть
1819
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