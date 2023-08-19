(Левдина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти03.11.1942
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Левдин Иван Григорьевич
Мать: Левдина Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.09.1896
Отец ребёнка: не указан
Вне брака.
Рождение ребёнка
02.11.1901
Сын: Левдин Елпидифор Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.10.1904
Дочь: Звягина Параскева Анфиногеновна
Отец ребёнка: не указан
Вне брака.
Рождение ребёнка
26.12.1907
Дочь: Левдина Феофила Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Вне брака.
Рождение ребёнка
05.08.1910
Отец ребёнка: не указан
Вне брака.
Смерть
03.11.1942
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра