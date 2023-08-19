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(Левдина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

03.11.1942

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Левдин Иван Григорьевич

Мать: Левдина Мария Петровна

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
01.09.1896

Сын: Левдин Семён Иванович

Отец ребёнка: не указан

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Вне брака.
Рождение ребёнка
02.11.1901

Сын: Левдин Елпидифор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
27.10.1904

Дочь: Звягина Параскева Анфиногеновна

Отец ребёнка: не указан

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Вне брака.
Рождение ребёнка
26.12.1907

Дочь: Левдина Феофила Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Вне брака.
Рождение ребёнка
05.08.1910

Сын: Левдин Емельян Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Вне брака.
Смерть
03.11.1942
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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