Абдурахманов Абдулхамит
Место рожденияГорьковская обл. Краснооктябрьский р-н дер.Актуково
Дата рождения14.03.1942
Дата смерти08.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1942
Отец: Юсипов Абдрахман
Мать: Мариам
Горьковская обл. Краснооктябрьский р-н дер.Актуково
Рождение ребёнка
02.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.07.1991
Похороны
Неизвестно
Домодедовское