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Абдурахманов Абдулхамит

Место рождения

Горьковская обл. Краснооктябрьский р-н дер.Актуково

Дата рождения

14.03.1942

Дата смерти

08.07.1991

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1942

Отец: Юсипов Абдрахман

Мать: Мариам

Горьковская обл. Краснооктябрьский р-н дер.Актуково
Рождение ребёнка
02.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.07.1991
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Домодедовское
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