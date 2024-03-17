Козлов Игорь Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Михаил
Мать: Козлова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлова Екатерина Игоревна
Мать ребёнка: Козлова Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Мария Игоревна
Мать ребёнка: Козлова Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Оксана