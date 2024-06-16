Шикало Юрий Ивановичь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикало Настя Юрьевна
Мать ребёнка: Шикало Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шикало Данил Юрьевич
Мать ребёнка: Шикало Надежда Павловна
Рождение ребёнка
16.07.1989
Мать ребёнка: Шикало Надежда Павловна