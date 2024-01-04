Фирсанов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Фирсанова Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Фирсанова Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирсанов Агрепена Ивановна
Мать ребёнка: Фирсанова Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсанов Василий Иванович
Мать ребёнка: Фирсанова Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсанов Матвей (Матфей) Иванович
Мать ребёнка: Фирсанова Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсанов Александр Иванович
Мать ребёнка: Фирсанова Неонила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785