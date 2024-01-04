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Фирсанов Иван Иванович

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Фирсанов Иван Иванович

Мать ребёнка: Фирсанова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Фирсанов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Фирсанова Неонила Ивановна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирсанов Агрепена Ивановна

Мать ребёнка: Фирсанова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсанов Василий Иванович

Мать ребёнка: Фирсанова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсанов Матвей (Матфей) Иванович

Мать ребёнка: Фирсанова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсанов Александр Иванович

Мать ребёнка: Фирсанова Неонила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсанова Неонила Ивановна

Смерть
1785
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
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