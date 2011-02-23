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Крохта Руслан Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.2011

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2011

Отец: Крохта Роман Викторович

Мать: Крохта Екатерина Викторовна

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