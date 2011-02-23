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Крохта Руслан Романович
Крохта Руслан Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.2011
Пол
Мужской
Отец
Крохта Роман Викторович
1985 г.р.
Мать
Крохта (Коваленко) Екатерина Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2011
Отец:
Крохта Роман Викторович
Мать:
Крохта Екатерина Викторовна
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