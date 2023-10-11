Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ионина Нина Михайллвна
Ионина Нина Михайллвна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.1960
Пол
Женский
Отец
Мокин Михаил Ильич
1916 г.р.
Мать
Мокина (Струнина) Наталья Алексеевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1960
Отец:
Мокин Михаил Ильич
Мать:
Мокина Наталья Алексеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия