Ионина Нина Михайллвна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионина Нина Михайллвна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1960

Отец: Мокин Михаил Ильич

Мать: Мокина Наталья Алексеевна

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