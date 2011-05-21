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Шалагин Виктор Иванович
Шалагин Виктор Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шалагин Иван Андреевич
Мать
Шалагина (Протасова) Галина
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шалагин Иван Андреевич
Мать:
Шалагина Галина
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