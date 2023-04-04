Забелло (Энгельгардт) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелло (Энгельгардт) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1865

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич

Рождение ребёнка
28.11.1866

Сын: Забелло Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич

Рождение ребёнка
05.09.1868

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич

Рождение ребёнка
01.02.1870

Сын: Забелло Николай Николаевич

Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич

Рождение ребёнка
05.03.1872

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич

Рождение ребёнка
30.09.1873

Сын: Забелло Александр Николаевич

Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич

Рождение ребёнка
05.03.1875

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Забелло Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич

Рождение ребёнка
09.07.1879

Сын: Забелло Петр Николаевич

Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич

Смерть
Неизвестно
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