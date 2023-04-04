Забелло (Энгельгардт) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1865
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич
Рождение ребёнка
28.11.1866
Сын: Забелло Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич
Рождение ребёнка
05.09.1868
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич
Рождение ребёнка
01.02.1870
Сын: Забелло Николай Николаевич
Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич
Рождение ребёнка
05.03.1872
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич
Рождение ребёнка
30.09.1873
Сын: Забелло Александр Николаевич
Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич
Рождение ребёнка
05.03.1875
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Забелло Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич
Рождение ребёнка
09.07.1879
Отец ребёнка: Забелло Николай Францевич
Смерть
Неизвестно