Минченко Александр Васильевич
Место рожденияБрянская область, Стародубский район, село Дохновичи
Дата рождения22.11.1924
Дата смерти03.06.1980
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1924
Брянская область, Стародубский район, село Дохновичи
Участник ВОВ
Рождение ребёнка
22.11.1956
Сын: Минченко Михаил Александрович
Мать ребёнка: Минченко Ольга Игнатьевна
Брянская область, Стародубский район, село Дохновичи
2 мая 2023х
Рождение ребёнка
22.11.1956
Сын: Минченко Михаил Александрович
Мать ребёнка: Минченко Ольга Игнатьевна
Брянская область, Стародубский район, село Дохновичи
Смерть
03.06.1980
Пришел с работы на обед, читал газету, и умер. Сердечный приступ?