Минченко Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинченко Александр Васильевич

Минченко Александр Васильевич

Место рождения

Брянская область, Стародубский район, село Дохновичи

Дата рождения

22.11.1924

Дата смерти

03.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1924

Отец: Минченко Василий Григорьевич

Мать: Минченко Александра(Лекса)

Брянская область, Стародубский район, село Дохновичи
Участник ВОВ
Рождение ребёнка
22.11.1956

Сын: Минченко Михаил Александрович

Мать ребёнка: Минченко Ольга Игнатьевна

Брянская область, Стародубский район, село Дохновичи
2 мая 2023х
Рождение ребёнка
22.11.1956

Сын: Минченко Михаил Александрович

Мать ребёнка: Минченко Ольга Игнатьевна

Брянская область, Стародубский район, село Дохновичи
Смерть
03.06.1980
Пришел с работы на обед, читал газету, и умер. Сердечный приступ?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close