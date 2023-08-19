Морозов Александр Павлов
Место рождения
Дата рождения16.10.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1823 ст.
Отец: Морозов Павел Григорьев
Мать: Морозова Анна Антонова
Рождение ребёнка
07.06.1846 ст.
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Морозова Параскева Николаева
Рождение ребёнка
14.04.1850 ст.
Сын: Морозов Николай Александров
Мать ребёнка: Морозова Параскева Николаева
Рождение ребёнка
11.08.1852 ст.
Дочь: Наталья Александрова
Мать ребёнка: Морозова Параскева Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно