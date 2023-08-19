Морозов Александр Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Александр Павлов

Морозов Александр Павлов

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

16.10.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1823 ст.

Отец: Морозов Павел Григорьев

Мать: Морозова Анна Антонова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.06.1846 ст.

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Морозова Параскева Николаева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
14.04.1850 ст.

Сын: Морозов Николай Александров

Мать ребёнка: Морозова Параскева Николаева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
11.08.1852 ст.

Дочь: Наталья Александрова

Мать ребёнка: Морозова Параскева Николаева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Параскева Николаева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close