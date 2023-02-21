Белозерцев Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1914
Дата смерти16.01.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1943
Жена: Антонина Степановна
Рождение ребёнка
02.02.1946
Дочь: Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Антонина Степановна
Латвия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонина Степановна
Смерть
16.01.1956
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Дар Гора Волгоград