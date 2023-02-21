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Белозерцев Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1914

Дата смерти

16.01.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1943

Жена: Антонина Степановна

Рождение ребёнка
02.02.1946

Дочь: Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Антонина Степановна

Латвия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонина Степановна

Смерть
16.01.1956
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Дар Гора Волгоград
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