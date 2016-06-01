Капелев Матвей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капелев Матвей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.2016

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2016

Отец: Капелев Егор Владимирович

Мать: Капелева Любовь Сергеевна

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