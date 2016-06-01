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Капелев Матвей Егорович
Капелев Матвей Егорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.06.2016
Пол
Мужской
Отец
Капелев Егор Владимирович
1986 г.р.
Мать
Капелева Любовь Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2016
Отец:
Капелев Егор Владимирович
Мать:
Капелева Любовь Сергеевна
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