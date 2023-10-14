Педаямяги Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1947
Дочь: Кирна Зинаида Тимофеевнв
Мать ребёнка: Пдаямяги Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева Хелли Тимофеевна
Мать ребёнка: Пдаямяги Марфа Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пдаямяги Марфа Федоровна
Смерть
Неизвестно