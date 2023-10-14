Педаямяги Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Педаямяги Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1947

Дочь: Кирна Зинаида Тимофеевнв

Мать ребёнка: Пдаямяги Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева Хелли Тимофеевна

Мать ребёнка: Пдаямяги Марфа Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пдаямяги Марфа Федоровна

Смерть
Неизвестно
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