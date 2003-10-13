Лозовская Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1922
Дата смерти13.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1922
Рождение ребёнка
28.05.1939
Сын: Лозовский Юрий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1939
Сын: Лозовский Юрий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.05.1941
Дочь: Лозовская Евгения Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессарабова Людмила
Отец ребёнка: Лозовский Михаил Вонифатьевич
Смерть
13.10.2003