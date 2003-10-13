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Лозовская Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1922

Дата смерти

13.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1922

Отец: Гребенюк Филипп Дмитриевич

Мать: Гребенюк Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1939

Сын: Лозовский Юрий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.05.1939

Сын: Лозовский Юрий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.05.1941

Дочь: Лозовская Евгения Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессарабова Людмила

Отец ребёнка: Лозовский Михаил Вонифатьевич

Смерть
13.10.2003
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