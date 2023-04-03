Ксения Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Соломония Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Борисов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Евдоким Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Борисов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Александр Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Борисов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Андрей Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Борисов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Домника Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Борисов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Стефанида Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Борисов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Григорий Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Борисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Борисов

Смерть
Неизвестно
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