Ахунова Магинур Габдулловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Габдул
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Ахунов Сабир
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ахунов Галимзян Сабирович
Отец ребёнка: Ахунов Сабир
Рождение ребёнка
17.05.1927
Сын: Ахунов Ашрафзян Сабирович
Отец ребёнка: Ахунов Сабир
Рождение ребёнка
05.07.1929
Дочь: Мухаметова Гильминур Сабировна
Отец ребёнка: Ахунов Сабир
Рождение ребёнка
19.06.1939
Отец ребёнка: Ахунов Сабир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахунов Сабир
Смерть
1967