Ахунова Магинур Габдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахунова Магинур Габдулловна

Место рождения

Саклов-Баш, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Габдул

Мать: не указана

Саклов-Баш, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ахунов Газиз Сабирович

Отец ребёнка: Ахунов Сабир

Саклов-Баш, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ахунов Галимзян Сабирович

Отец ребёнка: Ахунов Сабир

Саклов-Баш, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1927

Сын: Ахунов Ашрафзян Сабирович

Отец ребёнка: Ахунов Сабир

Саклов-Баш, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1929

Дочь: Мухаметова Гильминур Сабировна

Отец ребёнка: Ахунов Сабир

Саклов-Баш, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1939

Сын: Сабиров Шакир Сабирович

Отец ребёнка: Ахунов Сабир

Бондюга, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахунов Сабир

Смерть
1967
Бондюга, Елабужский уезд, Вятская губерния
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