Векова Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1991
Дочь: Лапина Алина Николаевна
Отец ребёнка: Веков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1994
Дочь: Жукова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Веков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Веков Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно