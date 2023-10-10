Векова Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векова Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1991

Дочь: Лапина Алина Николаевна

Отец ребёнка: Веков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.1994

Дочь: Жукова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Веков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Веков Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веков Николай Васильевич

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