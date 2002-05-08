Даник-Цыбина Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даник-Цыбина Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1957

Отец: не указан

Мать: Епифанова Муза Владимировна

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