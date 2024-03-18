Россол Владимир
Место рожденияУкраина, Одесская обл, г Одесса
Дата рождения15.07.1933
Дата смерти02.06.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1933
Отец: Россол Илья
Украина, Одесская обл, г Одесса
Рождение ребёнка
07.05.1965
Сын: Россол Владислав
Мать ребёнка: Тамара
Россия, Республика Марий Эл, пгт.Суслонгер
Рождение ребёнка
25.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамара
Смерть
02.06.1971
г.Советский
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
г.Советский