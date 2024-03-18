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Россол Владимир

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Место рождения

Украина, Одесская обл, г Одесса

Дата рождения

15.07.1933

Дата смерти

02.06.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1933

Отец: Россол Илья

Мать: не указана

Украина, Одесская обл, г Одесса
Рождение ребёнка
07.05.1965

Сын: Россол Владислав

Мать ребёнка: Тамара

Россия, Республика Марий Эл, пгт.Суслонгер
Рождение ребёнка
25.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара

Смерть
02.06.1971
г.Советский
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
г.Советский
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