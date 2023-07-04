1-я жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1-я жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Василиса?

Отец ребёнка: Неизвестно Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Неизвестно Еврем?

Отец ребёнка: Неизвестно Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Неизвестно Евстафий?

Отец ребёнка: Неизвестно Кузьма Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Кузьма Иванов

Смерть
Неизвестно
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