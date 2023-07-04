1-я жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Василиса?
Отец ребёнка: Неизвестно Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Неизвестно Еврем?
Отец ребёнка: Неизвестно Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Неизвестно Евстафий?
Отец ребёнка: Неизвестно Кузьма Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно