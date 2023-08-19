Подорожная (Жданова) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подорожная (Жданова) Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Невельск, Невельский, Сахалинская область

Дата рождения

19.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1990

Отец: Жданов Юрий Борисович

Мать: скрыто настройками приватности

Невельск, Невельский, Сахалинская область
Бракосочетание
06.08.2016

Муж: Подорожный Александр Геннадьевич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
28.12.2016

Дочь: Подорожная Дарья Александровна

Отец ребёнка: Подорожный Александр Геннадьевич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
05.03.2019

Сын: Подорожный Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Подорожный Александр Геннадьевич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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