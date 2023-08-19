Подорожная (Жданова) Татьяна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения19.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1990
Отец: Жданов Юрий Борисович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.08.2016
Рождение ребёнка
28.12.2016
Дочь: Подорожная Дарья Александровна
Отец ребёнка: Подорожный Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
05.03.2019
Сын: Подорожный Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Подорожный Александр Геннадьевич