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Андрей Иванов

Место рождения

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Иван Куприянов

Мать: не указана

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Акулина Андреева

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Алимпий Андреев

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Петрова

Смерть
Неизвестно
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