Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Иван Куприянов
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Акулина Андреева
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Алимпий Андреев
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Петрова
Смерть
Неизвестно