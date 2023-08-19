Дубина (Бойченко) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубина (Бойченко) Надежда Николаевна

Дубина (Бойченко) Надежда Николаевна

Место рождения

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Бойченко Николай Михайлович

Мать: Бойченко Анисия Николаевна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close