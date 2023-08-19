Дубина (Бойченко) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно