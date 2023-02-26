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Место рождения

сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1821

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Анисимова

Смерть
До 1821
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