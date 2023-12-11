Киреев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1963
Сын: Киреев Алексей
Мать ребёнка: Киреева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Игорь
Мать ребёнка: Киреева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреева Людмила
Смерть
Неизвестно