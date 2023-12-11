Киреев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиреев Владимир

Киреев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1963

Сын: Киреев Алексей

Мать ребёнка: Киреева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Игорь

Мать ребёнка: Киреева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Людмила

Смерть
Неизвестно
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