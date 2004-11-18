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Пашкевич Анастасия Валерьевна
Пашкевич Анастасия Валерьевна
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Древо
Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
18.11.2004
Пол
Женский
Отец
Пашкевич Валерий Александрович
1980 г.р.
Мать
Пашкевич (Силина) Юлия Михайловна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.2004
Отец:
Пашкевич Валерий Александрович
Мать:
Пашкевич Юлия Михайловна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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