Gordon Adam — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gordon Adam

Место рождения

Huntley Castle, Aberdeenshire, Scotland

Дата рождения

Около 1361

Дата смерти

14.09.1402

Пол

Мужской

Отец

Около 1337 г.р.

Мать

После 1340 г.р.

Жена

1360 г.р.

Дети

Около 1384 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1361

Отец: Gordon John

Мать: Somerville Elizabeth

Huntley Castle, Aberdeenshire, Scotland
Бракосочетание
1380

Жена: Keith Of Aboyne &amp; Cluny Elizabeth

Scotland
Рождение ребёнка
Около 1384

Дочь: Gordon Elizabeth

Мать ребёнка: Keith Of Aboyne &amp; Cluny Elizabeth

Huntley Castle
Работа или профессия
Неизвестно
Clan Leader, Clan Gordon Leader
Смерть
14.09.1402
Homildon Hill
Похороны
?.09.1402
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