Gordon Adam
Место рожденияHuntley Castle, Aberdeenshire, Scotland
Дата рожденияОколо 1361
Дата смерти14.09.1402
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1361
Отец: Gordon John
Мать: Somerville Elizabeth
Huntley Castle, Aberdeenshire, Scotland
Бракосочетание
1380
Scotland
Рождение ребёнка
Около 1384
Дочь: Gordon Elizabeth
Мать ребёнка: Keith Of Aboyne & Cluny Elizabeth
Huntley Castle
Работа или профессия
Неизвестно
Clan Leader, Clan Gordon Leader
Смерть
14.09.1402
Homildon Hill
Похороны
?.09.1402