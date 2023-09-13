Морозов Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.2018

Дочь: Морозова Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.2021

Сын: Морозов Дмитрий Юрьевич

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Бракосочетание
Неизвестно

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