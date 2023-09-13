Морозов Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.2018
Дочь: Морозова Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности