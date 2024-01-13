Петрович Григорий Иосифович
Место рожденияг. Пинск, Российская Империя
Дата рождения1877
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
г. Пинск, Российская Империя
Рождение ребёнка
1907
Сын: Петрович Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
09.04.1909
Дочь: Димант Лариса
Мать ребёнка: ?
Контоп
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Чухина Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Галина Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Pinsk
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1950
г. Москва, РСФСР