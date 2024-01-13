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Петрович Григорий Иосифович

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Место рождения

г. Пинск, Российская Империя

Дата рождения

1877

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Петрович Иосиф Михайлович

Мать: Petrovich Mikhalina Григорьевна

г. Пинск, Российская Империя
Рождение ребёнка
1907

Сын: Петрович Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
09.04.1909

Дочь: Димант Лариса

Мать ребёнка: ?

Контоп
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Чухина Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Галина Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Pinsk
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1950
г. Москва, РСФСР
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