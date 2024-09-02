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Крылова (Майорова) Мария Макаровна

Место рождения

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

17.07.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1888 ст.

Отец: Майоров Макарий Маркович

Мать: Евфросинья Захаровна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Степан (Стефан) Максимович

Рождение ребёнка
04.02.114

Сын: Крылов Николай Степанович

Отец ребёнка: Крылов Степан (Стефан) Максимович

Тофаново, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.09.1910 ст.

Дочь: (Крылова) Таисья Степановна

Отец ребёнка: Крылов Степан (Стефан) Максимович

Тофаново, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.03.1912 ст.

Сын: Крылов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Крылов Степан (Стефан) Максимович

Тофаново, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Крылов Павел Степанович

Отец ребёнка: Крылов Степан (Стефан) Максимович

Тофаново, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.09.1916 ст.

Дочь: (Крылова) Таисья Степановна

Отец ребёнка: Крылов Степан (Стефан) Максимович

Тофаново, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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