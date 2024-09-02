Крылова (Майорова) Мария Макаровна
Место рождения
Дата рождения17.07.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1888 ст.
Отец: Майоров Макарий Маркович
Мать: Евфросинья Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.114
Сын: Крылов Николай Степанович
Отец ребёнка: Крылов Степан (Стефан) Максимович
Рождение ребёнка
28.09.1910 ст.
Дочь: (Крылова) Таисья Степановна
Отец ребёнка: Крылов Степан (Стефан) Максимович
Рождение ребёнка
20.03.1912 ст.
Отец ребёнка: Крылов Степан (Стефан) Максимович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Крылов Степан (Стефан) Максимович
Рождение ребёнка
21.09.1916 ст.
Дочь: (Крылова) Таисья Степановна
Отец ребёнка: Крылов Степан (Стефан) Максимович
Смерть
Неизвестно