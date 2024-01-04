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Саберов Махмут

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Саберов Якуб

Мать: не указана

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мухаметова Зяйтуня

Мать ребёнка: Саберова Фярюза

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саберова Фярюза

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1938

Дочь: Халидя

Мать ребёнка: Саберова Фярюза

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саберова Фярюза

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саберов Мянсур Махмутович

Мать ребёнка: Саберова Фярюза

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Мать ребёнка: Саберова Фярюза

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мениря

Мать ребёнка: Саберова Фярюза

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1974
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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