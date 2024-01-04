Саберов Махмут
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Саберов Якуб
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мухаметова Зяйтуня
Мать ребёнка: Саберова Фярюза
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саберова Фярюза
Рождение ребёнка
10.03.1938
Дочь: Халидя
Мать ребёнка: Саберова Фярюза
Рождение ребёнка
11.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саберова Фярюза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саберов Мянсур Махмутович
Мать ребёнка: Саберова Фярюза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Мать ребёнка: Саберова Фярюза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мениря
Мать ребёнка: Саберова Фярюза
Смерть
1974