Портных (Погорелова) Анна Игнатьевна
Место рожденияд. Аркадьевка Тамбовской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погорелов Игнат
Мать: скрыто настройками приватности
д. Аркадьевка Тамбовской области
Рождение ребёнка
10.01.1880
Сын: Портных Максим Васильевич
Отец ребёнка: Портных Василий Акимович
Рождение ребёнка
24.03.1891
Отец ребёнка: Портных Василий Акимович
Рождение ребёнка
18.11.1896
Сын: Портных Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Портных Василий Акимович
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.10.1901
Сын: Портных Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Портных Василий Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно