Портных (Погорелова) Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портных (Погорелова) Анна Игнатьевна

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Место рождения

д. Аркадьевка Тамбовской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погорелов Игнат

Мать: скрыто настройками приватности

д. Аркадьевка Тамбовской области
Рождение ребёнка
10.01.1880

Сын: Портных Максим Васильевич

Отец ребёнка: Портных Василий Акимович

Рождение ребёнка
24.03.1891

Сын: Портных Захарий Акимович

Отец ребёнка: Портных Василий Акимович

Рождение ребёнка
18.11.1896

Сын: Портных Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Портных Василий Акимович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.10.1901

Сын: Портных Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Портных Василий Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портных Василий Акимович

Смерть
Неизвестно
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