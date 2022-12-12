Синдеева (Малышева) Валерия Валерьевна
Место рождения
Дата рождения22.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1986
Отец: Аганин Валерий
Мать: Синдеева Елена Петровна
Рождение ребёнка
27.11.2005
Сын: Малышев Даниил Александрович
Отец ребёнка: Малышев Александр Сергеевичь
Рождение ребёнка
28.01.2014
Дочь: Малышева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Малышев Александр Сергеевичь
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно