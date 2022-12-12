Синдеева (Малышева) Валерия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синдеева (Малышева) Валерия Валерьевна

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Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

22.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1986

Отец: Аганин Валерий

Мать: Синдеева Елена Петровна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
27.11.2005

Сын: Малышев Даниил Александрович

Отец ребёнка: Малышев Александр Сергеевичь

Рождение ребёнка
28.01.2014

Дочь: Малышева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Малышев Александр Сергеевичь

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Александр Сергеевичь

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