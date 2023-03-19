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Бруг Алексей Николаевич
Бруг Алексей Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.1969
Пол
Мужской
Отец
Бруг Николай Иванович
1949 г.р.
Мать
Бруг (Талащенко) Вера Михайловна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1969
Отец:
Бруг Николай Иванович
Мать:
Бруг Вера Михайловна
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