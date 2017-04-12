Ибрагимов Абдулкаюм Абдулкадырович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Абдулкаюм Абдулкадырович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1947

Дата смерти

12.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.04.2017
Москва, город федерального значения Москва

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